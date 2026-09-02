Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

Фото: U.S. Navy via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американские военные атаковали два иранских правительственных танкера в рамках серии ударов, которые были нанесены во вторник, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник портала сообщил, что ракеты США попали в машинные отделения танкеров.

По словам источника, этот шаг является частью новой политики "танкер за танкер", одобренной президентом США Дональдом Трампом для дальнейшего сдерживания атак Ирана на танкеры, проходящие через пролив.

Портал отмечает, что это первый случай, когда американские военные наносят удары по иранским танкерам в ответ на атаки Ирана на суда в Ормузском проливе, а не для того, чтобы помешать им нарушить морскую блокаду.

Кроме того, источники издания сообщили, что во время ударов, нанесенных во вторник, было атаковано около 100 целей в Иране. Среди целей были объекты противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР), радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

Собеседник портала отметил, что новые удары снизили возможности Ирана по нанесению ударов в проливе и "позволили выиграть как минимум месяц" снижения уровня угрозы для коммерческих судов.

В среду утром по ближневосточному времени Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы "успешно завершили" серию ударов по иранским военным целям, начатую 1 сентября.

"Американские силы нанесли удары по целям КСИР, включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи", - говорится в сообщении командования.

При этом указывается, что "удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих".