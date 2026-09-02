Осенний призыв стартовал в Казахстане, на срочную службу направят около 23 тыс. человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Около 23 тыс. граждан Казахстана планируется призвать на срочную воинскую службу в рамках начавшейся осенней призывной кампании, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"До конца декабря 2026 года на срочную воинскую службу будут призваны около 23 тыс. граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Из них свыше 12 тыс. человек пополнят ряды Вооруженных сил, 7 тыс. - Национальной гвардии, 3 тыс. - Пограничной службы КНБ (Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - ИФ), более 400 - министерства по чрезвычайным ситуациям и около 300 - Службы государственной охраны", - говорится в распространенном в среду сообщении Минобороны.

В соответствии с указом президента Казахстана городские и районные призывные комиссии уже приступили к работе.

В Минобороны также сообщили, что благодаря системе "Цифровой призыв" и проекту "Smart военкомат" большинство услуг призыва и воинского учета предоставляется в проактивном формате. Автоматизированы постановка граждан на воинский учет при смене места жительства, приписка 17-летних юношей, предоставление отсрочек и освобождений от призыва. Сведения по воинскому учету доступны в личном кабинете на портале eGov.

Во время срочной службы военнослужащие наряду с военно-учетной специальностью могут бесплатно освоить около 20 востребованных на рынке труда рабочих профессий, в том числе водителя, специалиста связи, парамедика и экскаваторщика.

Кроме того, для солдат предусмотрены отсрочка по выплате кредитов на период службы и возможность поступления в вузы на обучение по государственному образовательному гранту без прохождения Единого национального тестирования (ЕНТ).