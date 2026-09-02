Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВС США нанесли удары по целям в Иране, включая объекты ПВО, радиолокационные системы, минные установки и объекты связи. По данным Axios, атаке подверглись более 100 объектов, а также два иранских танкера. Тегеран в ответ выпустил ракеты и БПЛА по базам США в Иордании и Бахрейне.

- Президент РФ Владимир Путин опроверг сообщения о возможности новой волны мобилизации после сентябрьских выборов. "Это информационная атака на Россию", - заявил он на пресс-конференции в Бишкеке.

- Западные страны объявили Арктику зоной геополитической конкуренции, стремятся добиться в регионе военного превосходства, заявил в ходе выступления на ВЭФ замглавы МИД РФ Александр Грушко.

- В Перми произошел крупный пожар на производственном объекте. К 05:56 по Москве возгорание было локализовано на площади 2,1 тыс. кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 28 единиц техники.

- Национальная ассамблея Венесуэлы большинством голосов поддержала проект нефтяного соглашения между Вашингтоном и Каракасом по использованию 17 месторождений в республике.

- Президент США Дональд Трамп выдвинул исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Хунга Као на эту должность на постоянной основе и призвал Сенат как можно скорее его утвердить.

- Судебный процесс по делу Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, будет вестись по статье, допускающей смертную казнь. Решение принял суд в Юте.

- Полузащитник Энцо Фернандес перешел из "Челси" в "Манчестер Сити" за 145 млн евро. Контракт с 25-летним аргентинцем рассчитан на пять лет.