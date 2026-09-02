Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале возросло до 1 тыс. 127 человек, сообщают местные СМИ в среду со ссылкой на полицию Непала.

Отмечается, что большинство жертв приходится на районы Читван, Восточный Навалпараси, Западный Навалпараси, Нувакот и Горкха. При этом девять тел были найдены в соседней Индии. Власти завершили расследование по 1 тыс. 113 телам и передали 95 из них семьям погибших. Полиция разместила на своем официальном сайте информацию о 911 неопознанных телах.

В то же время продолжаются поиски 4 тыс. 858 пропавших без вести.

Тем временем китайское агентство "Синьхуа" сообщает, что утром в среду после нескольких дней круглосуточных ремонтных работ на поврежденной национальной автомагистрали G216, было практически полностью восстановлено автомобильное сообщение с центральной частью порта Гьиронг, пострадавшего от оползня в автономном районе Сицзан (Тибет - ИФ) на юго-западе Китая.

По словам спасателей, через дорогу в центральную зону проведения спасательных работ были доставлены гуманитарная помощь и часть спасательного оборудования.

По последним данным регионального правительства, в результате селя в приграничном порту погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших без вести - 261 иностранный гражданин из 23 стран.

26 августа на север Непала и приграничные районы Китая обрушилось мощное наводнение.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения мог стать сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением.