Поиск

Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек
Фото: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале возросло до 1 тыс. 127 человек, сообщают местные СМИ в среду со ссылкой на полицию Непала.

В миреБолее тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в НепалеБолее тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в НепалеЧитать подробнее

Отмечается, что большинство жертв приходится на районы Читван, Восточный Навалпараси, Западный Навалпараси, Нувакот и Горкха. При этом девять тел были найдены в соседней Индии. Власти завершили расследование по 1 тыс. 113 телам и передали 95 из них семьям погибших. Полиция разместила на своем официальном сайте информацию о 911 неопознанных телах.

В то же время продолжаются поиски 4 тыс. 858 пропавших без вести.

Тем временем китайское агентство "Синьхуа" сообщает, что утром в среду после нескольких дней круглосуточных ремонтных работ на поврежденной национальной автомагистрали G216, было практически полностью восстановлено автомобильное сообщение с центральной частью порта Гьиронг, пострадавшего от оползня в автономном районе Сицзан (Тибет - ИФ) на юго-западе Китая.

По словам спасателей, через дорогу в центральную зону проведения спасательных работ были доставлены гуманитарная помощь и часть спасательного оборудования.

По последним данным регионального правительства, в результате селя в приграничном порту погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.

Среди пропавших без вести - 261 иностранный гражданин из 23 стран.

26 августа на север Непала и приграничные районы Китая обрушилось мощное наводнение.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения мог стать сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

10
Непал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

 Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

 Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

 Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

 Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяное соглашение с США

Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

 Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

Силы ПВО Иордании перехватили 10 из 13 запущенных Ираном баллистических ракет

Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

 Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11510 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3634 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов