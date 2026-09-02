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"Ростех" покажет в Египте систему для уничтожения дронов "Бизон"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" впервые представит за рубежом систему поражения воздушных целей "Бизон", сообщили в "Ростехе".

"Премьера состоится в рамках международной выставки Egypt International Airshow 2026. Разработка предназначена для прикрытия объектов инфраструктуры от беспилотников и дополняет общую архитектуру эшелонированной противовоздушной обороны", - заявили в пресс-службе госкорпорации в среду.

По данным "Ростеха", "Бизон" предназначен для борьбы с летящими на небольших высотах малоразмерными воздушными целями.

"Для работы по ним применяются пулеметы ПКТ с боеприпасами калибра 7,62 мм. При этом система самостоятельно обнаруживает и захватывает беспилотники, передавая целеуказания на пулеметные установки - оператору остается только принять решение об уничтожении", - сообщили в пресс-службе.

Как заявил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, эта разработка уже несет боевое дежурство.

"Фактически "Бизон" - это последний рубеж защиты, вступающий в дело, когда счет идет на секунды. Систему можно использовать как самостоятельно, так и в качестве элемента единой архитектуры противодроновой защиты - выстраивая таким образом эшелонированную ПВО объектов", - сказал Оздоев, чьи слова привели в "Ростехе".

Выставка El Alamein International Airshow 2026 пройдет на территории аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября.

Ростех Бекхан Оздоев
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