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На западе Азербайджана произошел взрыв на складе боеприпасов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на среду вблизи села Низами Гёранбойского района (запад Азербайджана) на складе боеприпасов произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром, говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства обороны и Министерства внутренних дел республики.

Согласно информации, сразу после происшествия соответствующие силы МЧС и Министерства обороны во взаимодействии с МВД и местными властями приступили к принятию неотложных мер, ситуация была взята под контроль.

"В связи с происшествием в рамках мер безопасности были эвакуированы жители близлежащих территорий. Пострадавших нет", - подчеркивают ведомства.

При этом в заявлении не говорится о причинах, из-за которых произошел взрыв.

Азербайджан
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