Главы МИД стран ЕС на встрече 1-2 сентября обсудят, как усилить давление на РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в среду заявила, что участники неформальной встречи 1-2 сентября глав МИД стран Евросоюза (Гимних) в Ирландии будут обмениваться мнениями на тему того, как усилить давление на РФ.

"Мы будем говорить о том, что еще мы можем сделать. У нас уже есть в разработке список из 1,6 тыс. наименований оборонно-промышленного комплекса России. Может, к нему добавят что-то еще. Но это не то что мы решим сегодня, потому что неформальная встреча. Но мы это обсудим", - заявила Каллас перед началом встречи министров.

Она отметила, что в начале этот список был меньше, но страны-члены добавляли в него новые объекты для санкций.

По ее словам, нужно обсудить, как лучше координировать усилия в условиях нарастания украинского кризиса, чтобы завершить его.