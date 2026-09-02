Поиск

Вооруженные силы Ирана атаковали базы США в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Военные Ирана после атак США нанесли удары по американским военным объектам на территории Кувейта, Ирака, Иордании и Бахрейна, говорится в сообщении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

В частности, по данным иранской стороны, ударом БПЛА и ракет удалось поразить штаб и резиденцию командующего на авиабазе "Али аль-Салем" в Кувейте, ангар для беспилотников и места их запуска, а также уничтожить несколько аппаратов.

Кроме того, были атакованы позиции США в районе Эрбиля - административного центра Иракского Курдистана.

В КСИР также обратились к населению Кувейта, заверив, что борются с "оккупацией исламских земель американской армией". В КСИР подчеркнули, что желают ухода ВС США из Кувейта, "разрушения господства США и жестокого сионистского режима".

В свою очередь вооруженные силы Кувейта ранее сообщили, что ПВО отбивают атаку беспилотников и ракет. Власти сообщали, что при налете дронов начался пожар в жилом доме в столице Эль-Кувейте. Экстренные службы сдержали распространение огня, пострадавших среди жителей нет.

В среду утром по ближневосточному времени Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке заявило, что американские вооруженные силы "успешно завершили" серию ударов по иранским военным целям, начатую 1 сентября.

Axios со ссылкой на осведомленный источник передавал, что американские военные атаковали два иранских правительственных танкера в рамках этой серии ударов. Кроме того, источники издания сообщили, что во время ударов, нанесенных во вторник, было атаковано около 100 целей в Иране. Среди целей были объекты противовоздушной обороны КСИР, радиолокационные системы, морские сооружения, средства минирования и объекты связи.

Хроника 28 февраля – 02 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Кувейт Ирак Иордания Бахрейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Авианосец ВМС США Abraham Lincoln и корабли сопровождения прибыли в Таиланд

В КСИР сообщили, что в Ормузском проливе на минах подорвались два танкера

Вооруженные силы Ирана атаковали базы США в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне

Перу разрывает дипотношения с Ираном

 Перу разрывает дипотношения с Ираном

Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

 Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

 Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

 Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

 Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11516 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3636 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов