Перу разрывает дипотношения с Ираном

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Власти Перу объявили о разрыве дипломатических отношений с Ираном, обосновав решение "исторической приверженностью миру и уважению международного права".

"Правительство Перу неоднократно выражало осуждение и глубокую обеспокоенность в связи со сложной ситуацией, угрожающей стабильности на Ближнем Востоке и серьезно влияющей на международный мир и безопасность", - говорится в заявлении МИД Перу, выдержку из которого приводит в среду агентство ЭФЭ.

Кроме того, перуанское внешнеполитическое ведомство решительно осуждает введение со стороны Тегерана ограничений на коммерческое судоходство в Ормузском проливе, а также препятствия, которые чинит Иран работе инспекторов МАГАТЭ.

МИД Перу заявил, что о разрыве отношений должным образом сообщено посольству Ирана в Эквадоре, которое также обслуживает и Перу, уточнив, что это решение не влечет за собой разрыва консульских отношений, которые необходимы для защиты граждан каждого государства.