Минобороны РФ сообщило об ударе по логистическому центру в Киевской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру "Стеллар Джет" в районе населенного пункта Вишневое в Киевской области, сообщило Минобороны РФ в среду.

Цель поражена БПЛА "Герань-4", говорится в сообщении министерства, которое опубликовало кадры удара.

Ранее в среду Минобороны РФ заявило об ударе БПЛА по логистическому центру "Равен Украина" в районе Бровар (Киевская область).