В ЕС начали составлять планы реформирования Европейской службы внешних связей

В Евросоюзе приступили к такой работе после требований Франции и ФРГ пересмотреть механизмы реализации внешней политики, узнала Financial Times

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В ЕС приступили к проработке планов по передаче части функций Европейской службы внешних связей (EEAS) Европейской комиссии (ЕК), сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"В ответ на требования Франции и ФРГ до конца года пересмотреть механизмы реализации внешней политики, ЕК составляет планы разделения EEAS, частичного включения в исполнительный орган ЕС. По словам источников, высокопоставленные госслужащие начали изучать, какие функции EEAS могут взять на себя департаменты ЕК", - информирует FT.

Предполагается, что тем самым удастся устранить дублирование между функциями разных ведомств, улучшить координацию в работе EEAS и ЕК по вопросам торговли, технологий, гуманитарной помощи и регулирования цифровой среды, сэкономить бюджетные деньги. Однако речи о полном поглощении EEAS со стороны ЕК не идет; оставшаяся часть EEAS будет курировать такие вопросы, как миротворческие миссии ЕС и военное обучение иностранцев.

ФРГ и Франция также настояли на том, чтобы глава дипломатии ЕС Кая Каллас получила серьезные прерогативы в любой реформированной структуре, а также на том, чтобы усилить надзор за новыми обязанностями ЕК.

Планы находятся на ранней стадии разработки, могут измениться. Новые детали, вероятно, появятся до саммита ЕС 23 октября, а основы передачи части полномочий EEAS должны согласовать в декабре.

Неназванный чиновник ЕС заявил, что Каллас будет обсуждать с главами МИД стран Евросоюза, как повысить эффективность EEAS. Он добавил, что любые решения о будущем EEAS могут принимать лишь при одобрении всех членов ЕС.