Поиск

В ЕС начали составлять планы реформирования Европейской службы внешних связей

В Евросоюзе приступили к такой работе после требований Франции и ФРГ пересмотреть механизмы реализации внешней политики, узнала Financial Times

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В ЕС приступили к проработке планов по передаче части функций Европейской службы внешних связей (EEAS) Европейской комиссии (ЕК), сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"В ответ на требования Франции и ФРГ до конца года пересмотреть механизмы реализации внешней политики, ЕК составляет планы разделения EEAS, частичного включения в исполнительный орган ЕС. По словам источников, высокопоставленные госслужащие начали изучать, какие функции EEAS могут взять на себя департаменты ЕК", - информирует FT.

Предполагается, что тем самым удастся устранить дублирование между функциями разных ведомств, улучшить координацию в работе EEAS и ЕК по вопросам торговли, технологий, гуманитарной помощи и регулирования цифровой среды, сэкономить бюджетные деньги. Однако речи о полном поглощении EEAS со стороны ЕК не идет; оставшаяся часть EEAS будет курировать такие вопросы, как миротворческие миссии ЕС и военное обучение иностранцев.

ФРГ и Франция также настояли на том, чтобы глава дипломатии ЕС Кая Каллас получила серьезные прерогативы в любой реформированной структуре, а также на том, чтобы усилить надзор за новыми обязанностями ЕК.

Планы находятся на ранней стадии разработки, могут измениться. Новые детали, вероятно, появятся до саммита ЕС 23 октября, а основы передачи части полномочий EEAS должны согласовать в декабре.

Неназванный чиновник ЕС заявил, что Каллас будет обсуждать с главами МИД стран Евросоюза, как повысить эффективность EEAS. Он добавил, что любые решения о будущем EEAS могут принимать лишь при одобрении всех членов ЕС.

ЕС ЕК Кая Каллас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Перу разрывает дипотношения с Ираном

 Перу разрывает дипотношения с Ираном

Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

 Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

 Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

 Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

 Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяное соглашение с США

Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

 Вооруженные силы США завершили серию ударов по иранским целям

Силы ПВО Иордании перехватили 10 из 13 запущенных Ираном баллистических ракет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11512 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3634 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов