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Индия заинтересована в производстве своих фармпрепаратов на Дальнем Востоке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Индия заинтересована в передаче своих технологий для организации производств фармацевтических препаратов на Дальнем Востоке, сообщил почетный представитель совета по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil) Дивеш Кумар.

"Конечно, мы бы хотели здесь организовать производства полного цикла, чтобы локализовать наши продукты. Поэтому мы приглашаем индийские компании участвовать в проектах на Дальнем Востоке. Потенциально, через какие-то месяцы мы можем запустить производство здесь (...). Кроме того, вы можете создать здесь производство - локализовать его и экспортировать продукцию в Японию, Южную Корею, страны СНГ", - сказал он, выступая в ходе сессии Восточного экономического форума.

Совет по содействию экспорту фармацевтической продукции Индии создан министерством промышленности и торговли страны, он занимается продвижением экспорта лекарств, аюрведических препаратов и лекарственных средств растительного происхождения.

Индия Дальний Восток РФ
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