В КСИР сообщили, что в Ормузском проливе на минах подорвались два танкера

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Шедшие через Ормузский пролив два танкера наткнулись в среду на установленные в акватории мины, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

После взрыва мин на судах начался пожар, танкеры потеряли управление. Телеканал уточняет, что экипажи судов следовали распоряжениям США, вели танкеры по собственному маршруту, а не по пути, обозначенному Ираном.

Между тем, по данным издания The National, саудовская судоходная компания Bahri подтвердила, что ее танкер Sidr подвергся атаке в минувший понедельник в районе Ормузского пролива. В ходе инцидента погибли два филиппинских моряка. Компания поддерживает контакт с экипажем, соответствующими ведомствами.

Также в понедельник в супертанкер Senegal Prosperity, которым владеет южнокорейская Sinokor Group, попали три снаряда, когда он пытался выйти из Персидского залива через Ормузский пролив.

США и Иран сообщают противоречивые данные об обстановке в Ормузском проливе. В Вашингтоне говорят, что пролив разминирован, движение открыто. В свою очередь иранские власти отмечают, что перекрытие с пролива не снято.