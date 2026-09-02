В РФ сообщили об ударе по логистическому центру Firе Point в Киевской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по логистическому центру Firе Point" в районе населенного пункта Вишневое в Киевская области с применением БПЛА "Герань-4 Сикер", заявило Минобороны РФ.

"В результате удара цель поражена", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ распространило кадры удара.

Ранее в среду Минобороны РФ заявило, что в районе Вишневого ударом БПЛА поражен логистический центр "Стеллар Джет".

Минобороны РФ также заявило об ударе БПЛА по логистическому центру "Равен Украина" в районе Бровар (Киевская область).