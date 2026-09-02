Страны Северной Европы договорились о поставках товаров в условиях кризисов и войн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Страны Северной Европы подписали совместную декларацию по вопросам безопасности поставок и сотрудничества в области чрезвычайной готовности. Цель инициативы - обеспечить лучший доступ к товарам и услугам в условиях кризисов и войн, сообщило в среду правительство Швеции.

"Северные страны Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Дания, а также Аландские острова, Фарерские острова и Гренландия согласовали совместную декларацию для дальнейшего развития сотрудничества с целью поддержания производства, логистики и распределения критически важных товаров и услуг во время кризисов и войны", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудничество будет базироваться на Северной сети безопасности снабжения (NSSN), созданной в 2023 году. В частности, будет проведено совместное исследование возможностей дальнейшего сотрудничества, а страны будут регулярно докладывать о прогрессе и результатах.

Согласно подписанному документу, основное внимание будет уделяться дальнейшему развитию механизмов перемещения товаров и услуг в кризисах и войнах, государственно-частное сотрудничество в области безопасности снабжения и готовности к чрезвычайным ситуациям, аварийное хранение материалов, доступ к критически важному сырью и стратегическим ресурсам.