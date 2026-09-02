Поиск

Страны Северной Европы договорились о поставках товаров в условиях кризисов и войн

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Страны Северной Европы подписали совместную декларацию по вопросам безопасности поставок и сотрудничества в области чрезвычайной готовности. Цель инициативы - обеспечить лучший доступ к товарам и услугам в условиях кризисов и войн, сообщило в среду правительство Швеции.

"Северные страны Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия и Дания, а также Аландские острова, Фарерские острова и Гренландия согласовали совместную декларацию для дальнейшего развития сотрудничества с целью поддержания производства, логистики и распределения критически важных товаров и услуг во время кризисов и войны", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудничество будет базироваться на Северной сети безопасности снабжения (NSSN), созданной в 2023 году. В частности, будет проведено совместное исследование возможностей дальнейшего сотрудничества, а страны будут регулярно докладывать о прогрессе и результатах.

Согласно подписанному документу, основное внимание будет уделяться дальнейшему развитию механизмов перемещения товаров и услуг в кризисах и войнах, государственно-частное сотрудничество в области безопасности снабжения и готовности к чрезвычайным ситуациям, аварийное хранение материалов, доступ к критически важному сырью и стратегическим ресурсам.

Швеция Норвегия Финляндия Исландия Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авианосец ВМС США Abraham Lincoln и корабли сопровождения прибыли в Таиланд

 Авианосец ВМС США Abraham Lincoln и корабли сопровождения прибыли в Таиланд

В КСИР сообщили, что в Ормузском проливе на минах подорвались два танкера

Вооруженные силы Ирана атаковали базы США в Кувейте, Ираке, Иордании и Бахрейне

Перу разрывает дипотношения с Ираном

 Перу разрывает дипотношения с Ираном

Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

 Число жертв наводнения в Непале достигло 1127 человек

Что случилось этой ночью: среда, 2 сентября

Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

 Axios сообщил об ударах США по двум танкерам и 100 целям в Иране

Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

 Обвиняемого в убийстве Чарли Кирка будут судить в Юте по статье, допускающей смертную казнь

Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

 Трамп поддержал кандидатуру Као на пост министра ВМС США

КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании

 КСИР заявил о ракетном ударе по американской авиабазе в Иордании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11516 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3636 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов