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Эрдоган заявил, что и он, и Путин желают мирного урегулирования на Украине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что он и российский лидер Владимир Путин рассчитывают на мирное решение украинского кризиса.

"Завершение войны России и Украины миром - это то, чего жду и я, и Путин", - приводит агентство "Анадолу" его слова.

"Безопасность коммерческого судоходства в Черном море важна; боевые действия не должны привести к тому, чтобы угрожать гражданским лицам, коммерческой активности", - продолжил президент Турции.

По словам Эрдогана, проблемы с поставками продовольствия уже ощущаются в Африке, нельзя допустить дальнейшего ухудшения ситуации.

Также он пообещал продолжить развитие отношений в рамках заключенного в Мекке соглашения о коллективной безопасности между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Вместе с тем он также заявил, что членство Турции в Шанхайской организации сотрудничества не означает, что Анкара отвернулась от западных стран. Президент выразил надежду, что Турция вернется в американскую программу производства истребителей-бомбардировщиков F-35.

Кроме того, Эрдоган призвал Грецию прекратить размещать вооружения на островах Эгейского моря, заверил, что Турция не позволит кому-либо нарушать ее права.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Украина Турция Черное море
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