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ЕС рассматривает просьбу Украины на оплату комплексов Patriot

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина запросила "несколько миллиардов евро" для расходов на ПВО, в том числе на комплексы PAC-3 Patriot.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы получили новый запрос на выплату. Он составляет несколько миллиардов евро и покроет расходы на противовоздушную оборону Украины, включая высокотехнологичные зенитные ракетные комплексы PAC-3 Patriot", - сказала глава ЕК, выступая с заявлением после встречи в среду в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"В настоящее время государства-члены рассматривают запрос Украины, но могу сказать, что он движется в правильном направлении", - добавила фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что совместно с Украиной в Европе идет работа над проектом FREYA.

"Это европейский проект по созданию собственной системы противоракетной обороны", - пояснила председатель Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен уточнила, что "всё это в дополнение к уже действующему кредиту поддержки Украины в размере 90 млрд евро".

ЕК ЕС Украина Урсула фон дер Ляйен
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