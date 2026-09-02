В ЕК призвали Украину принимать законы, являющиеся условием для выплат

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии внимательно следят за дебатами по законам, связанным с макрофинансовой помощью ЕС (МФП), потому что это часть требований для выплат по программе МФП, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

Его попросили прокомментировать отклонение 1 сентября депутатами Верховной Рады трех ключевых законопроектов, которые являются обязательными условиями для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда и Европейского союза. В том числе речь идет о законе об изменении правил налогообложения международных почтовых отправлений, принятие которого является одним из 12 обязательных условий для разблокирования следующего транша в размере около 3,7 млрд евро.

"Целевой показатель, которого мы должны достичь в рамках МФП в этом году, составляет 8,35 млрд евро, из которых мы уже выделили 3,2 млрд. И, как мы уже указывали, мы рассматриваем вопрос о выплате на начало осени второго транша, который составит около 3,7 млрд евро. Для этого существует 12 условий, и этот закон - одно из них. Таким образом, этот закон необходимо принять, чтобы мы могли продолжить выплаты в соответствии с планом", - объяснил пресс-секретарь.

По его словам, "это очень важный закон, поскольку он играет ключевую роль в организации доходов для украинского бюджета, он крайне необходим".

"Поэтому важно продолжение Украиной соответствующих реформ, чтобы мы могли осуществить выплаты в соответствии с планом", - подчеркнул Уйвари.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится видеоконференция между членом ЕК по экономике Валдисом Домбровскисом и премьер-министром Украины Сергеем Корецким, в ходе которой будет, среди прочего, обсуждаться и этот вопрос.