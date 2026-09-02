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Более 20 человек погибли в автокатастрофе в Египте

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 22 человека погибли в результате аварии с участием автобуса в египетской провинции Южный Синай, сообщает в среду межарабское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на Минздрав Египта.

Еще 28 человек получили ранения.

На место происшествия прибыли 20 машин скорой помощи.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо, после чего транспортное средство перевернулось. Трагедия произошла на дороге между городами Дахаб и Нувейба.

По информации местных СМИ, автобус следовал из Каира в иорданскую столицу Амман.

Египет
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