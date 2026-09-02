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В ЕК не видят причин для беспокойства о запасах газа на зиму

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Процесс заполнения газохранилищ в странах ЕС продолжается, сейчас достигнуто 65% их объема, и в Еврокомиссии (ЕК) на основе заключений координационной группы по газу не видят причин для беспокойства, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Государства-члены на заседании координационной группы в июле пришли к выводу, что 80% объема заполнения достаточно для удовлетворения потребностей зимой. И технически такой уровень возможен. Ближайшее заседание этой группы состоится завтра, и это будет новой возможностью оценить состояние заполнения хранилищ в государствах-членах ЕС. Сейчас они заполнены на 65%, и нет препятствий, чтобы заполнить их еще больше", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Она также отметила, что спрос на газ в ЕС в последние годы сократился на 17%.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил в июле 2025 года изменения к регламенту хранения газа, продлив еще на два года действующее требование к государствам-членам поддерживать достаточные запасы до начала зимнего сезона.

В частности, речь шла о том, что существующий целевой показатель объема хранения газа в 90% сохраняется, но с возможностью его достижения в любой момент с 1 октября по 1 декабря, заменяя прежний жесткий срок 1 ноября. Также была согласована 10-процентная гибкость "в случае сложных условий заполнения хранилищ". Кроме того, Европейская комиссия может расширить применение гибкости в отношении целевого показателя заполнения еще на 5% в случае сохраняющихся "неблагоприятных рыночных условий".

ЕС ЕК газ
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