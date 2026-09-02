Военные заявили о поражении двух судов с грузами для ВСУ в порту Черноморск и Черном море

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удар по двум судам с грузами для украинской армии и складам в порту Одессы, заявило Минобороны РФ в среду.

В порту Черноморск поражено морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ, говорится в сообщении министерства.

"В акватории Черного моря - морское судно типа "сухогруз" с вооружением и боеприпасами", - заявило министерство.

По его данным, в Одесском порту ударам подверглись склады с военно-техническим имуществом.