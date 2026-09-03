В ООН прогнозируют, что текущий Эль-Ниньо усилится и продлится до февраля 2027 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Природный феномен Эль-Ниньо, по всей видимости, продолжит воздействовать на климат Земли до февраля 2027 года, заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.

"Прогнозы ВМО указывают на исключительно высокую вероятность - почти 100% - того, что Эль-Ниньо сохранится до февраля 2027 года", - говорится в пресс-релизе ВМО, распространенном в четверг.

Ожидается, что интенсивность Эль-Ниньо продолжит нарастать в тропических зонах Тихого океана, пока она не достигнет пика к концу 2026 года. Повышение мощности Эль-Ниньо может значительно изменить режим выпадения осадков и характер распределения температур в мире, а также создать риски возникновения наводнений, засух и экстремальной жары.

Согласно пресс-релизу, ВМО и национальные гидрометцентры активизируют усилия по прогнозированию погодных явлений в связи с Эль-Ниньо.

Как сообщила The Guardian, температура морской поверхности в эпицентре Эль-Ниньо уже превысила средний показатель за 30 лет на 2,6 градуса по Цельсию, приближаясь к рекордному значению 2015 года (3,1 градуса по Цельсию). Ожидается, что когда пик явления наступит в ноябре, превышение температуры может составить 4 градуса.

Генсек ВМО Селеста Сауло заявила, что Эль-Ниньо может нанести серьезный удар по экономике и населению многих стран, подчеркнув, что последствия экстремальных природных явлений будут только усиливаться по мере нарастания Эль-Ниньо. Так, повышение температур может увеличить риск возникновения природных пожаров, в частности, в Австралии, и более мощных наводнений в странах Южной Америки.

Ранее представители Всемирной продовольственной программы ООН предупреждали, что аномально высокие температуры из-за Эль-Ниньо могут спровоцировать проблемы с продовольствием для 50 млн человек по всему миру.

Феномен Эль-Ниньо характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Этот феномен обычно вызывает дожди на юге Южной Америки, на юге США, на полуострове Сомали и в Центральной Азии. В то же время на север Южной Америки, на Карибские острова, в Австралию, Индонезию и Южную Азию Эль-Ниньо приносит засуху. Этот феномен происходит раз в 2-7 лет и длится около 9-12 месяцев.