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Трамп заявил, что у США намного больше боеприпасов, чем нужно против Ирана

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что США не имеют проблем с запасами боеприпасов и производят их в беспрецедентных объемах.

"У нас практически неограниченное количество боеприпасов среднего и высокого уровня технологической сложности - намного больше, чем мы могли бы когда-либо использовать против Ирана или для любой другой войны (которая очень маловероятна)", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он отметил, что США "производят боеприпасы на никогда прежде невиданном уровне".

"Мы делаем запасы и готовимся к любым непредвиденным ситуациям, которые могут произойти", - заявил Трамп, подчеркнув, что эти запасы предназначены для США, а не для продажи другим странам.

При этом, по его словам, в скором времени США вновь начнут активную продажу вооружения союзникам.

Он вновь подверг критике администрацию бывшего президента страны Джо Байдена, указав, что они "давали намного больше боеприпасов Украине безвозмездно, чем мы использовали в Иране".

Хроника 28 февраля – 03 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран
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