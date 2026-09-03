Правящая коалиция незадолго до выборов в Швеции сокращает отставание от оппозиции

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правящая коалиция правоцентристских партий сократила отставание от левоцентристского оппозиционного блока Швеции, следует из результатов опроса, проведенного в преддверии парламентских выборов, сообщают в четверг западные СМИ.

Согласно исследованию аналитического агентства Demoskop, оппозиционные партии - Социал-демократическую рабочую партию, Левую партию, Партию центра и Партию зеленых - поддерживают 50,6% избирателей. За правящую коалицию - Умеренную коалиционную партию, Либеральную партию, а также партию Христианских демократов - готовы проголосовать 47,3% опрошенных.

Таким образом, оппозиция в настоящее время опережает правящие партии на 3,3 п.п. В аналогичном опросе Demoskop в середине августа этот показатель составлял 5,8 п.п.

Опрос проводился с 25 августа по 1 сентября, в нем приняли участие почти 2 тыс. человек.

Парламентские выборы пройдут в Швеции 13 сентября.