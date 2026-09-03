Лидер оппозиции Венесуэлы усомнилась в законности нефтяной сделки с США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо поставила под сомнение законность нефтяной сделки, заключенной президентом США Дональдом Трампом и временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

"Подлинные масштабы сделки остаются неясными - включая то, кто подписывает соглашение, кто предоставит финансирование и гарантии и какую выгоду от нее получит народ Венесуэлы", - говорится в видеообращении Мачадо, опубликованном в соцсети X.

Лидер оппозиции добавила, что ресурсы страны принадлежат венесуэльскому народу, а не "нелегитимному режиму" Родригес.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Каракасом. Он уточнил, что благодаря этой сделке США получат контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле.

Родригес уточняла, что соглашение с США будет действовать 25 лет.