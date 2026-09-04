Поиск

Власти Южной Кореи заявили, что решение об отправке военных к Ормузскому проливу еще не принято

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В администрации президента Южной Кореи заявили, что вопреки сообщениям ряда СМИ, Сеул не собирается направить военные силы к Ормузскому проливу, сообщает в пятницу издание The Guardian.

"В президентской канцелярии опровергли такую информацию и заявили The Guardian, что такие сообщения не соответствуют фактам и что ничего не решено по этому вопросу. Его рассмотрение продолжается", - информирует газета.

Она уточняет, что возможное развертывание войск потребует рассмотрение советом национальной безопасности, резолюции кабинета министров и одобрение парламента.

Издание Chosun Ilbo ранее сообщало, что Южная Корея начала подготовку к возможной отправке корабля поддержки ВМС и противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon в Ормузский пролив. Поступала информация, что в регион могут откомандировать подразделение боевых пловцов-подрывников ВМС.

The Guardian напоминает, что Южная Корея зависит от судоходства в Ормузском проливе, через который в страну, в частности, поступало 70% нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что обращался к Сеулу с вопросом о том, не хочет ли он принять участие в "денуклеаризации Исламской Республики Иран", но получил отрицательный ответ. Вместе с тем Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. Однако американский лидер заверял, что не позиция Сеула по кризису вокруг Ирана стало причиной его решения сократить учения, а их крупная стоимость, а также передача "совершенно ненужного враждебного сигнала для КНДР" этими учениями.

Южная Корея Иран Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы потеснили йеменские войска в провинции Таиз на юго-западе Йемена

Песков не исключил вероятность выхода на мирное урегулирование по Украине

Казахстан снизит темпы нефтедобычи в 2027 году из-за переноса ремонта на Тенгизе

В США сообщили об отказе Омана взимать с Ираном плату за проход через Ормузский пролив

Запасы газа в подземных хранилищах Европы достигли 65,85%

Нефть Brent осталась стабильна у $95,5 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 4 сентября

Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

 Фондовый рынок США завершил торги в четверг уверенным ростом

Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

 Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран

Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест

 Совет директоров Volkswagen одобрил программу сокращения 50 тыс. рабочих мест
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3651 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов