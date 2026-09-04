Власти Южной Кореи заявили, что решение об отправке военных к Ормузскому проливу еще не принято

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В администрации президента Южной Кореи заявили, что вопреки сообщениям ряда СМИ, Сеул не собирается направить военные силы к Ормузскому проливу, сообщает в пятницу издание The Guardian.

"В президентской канцелярии опровергли такую информацию и заявили The Guardian, что такие сообщения не соответствуют фактам и что ничего не решено по этому вопросу. Его рассмотрение продолжается", - информирует газета.

Она уточняет, что возможное развертывание войск потребует рассмотрение советом национальной безопасности, резолюции кабинета министров и одобрение парламента.

Издание Chosun Ilbo ранее сообщало, что Южная Корея начала подготовку к возможной отправке корабля поддержки ВМС и противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon в Ормузский пролив. Поступала информация, что в регион могут откомандировать подразделение боевых пловцов-подрывников ВМС.

The Guardian напоминает, что Южная Корея зависит от судоходства в Ормузском проливе, через который в страну, в частности, поступало 70% нефти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что обращался к Сеулу с вопросом о том, не хочет ли он принять участие в "денуклеаризации Исламской Республики Иран", но получил отрицательный ответ. Вместе с тем Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. Однако американский лидер заверял, что не позиция Сеула по кризису вокруг Ирана стало причиной его решения сократить учения, а их крупная стоимость, а также передача "совершенно ненужного враждебного сигнала для КНДР" этими учениями.