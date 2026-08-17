Президент США распорядился сократить масштабы учений США и Южной Кореи

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение сократить масштабы совместных учений США и Южной Кореи, которые должны стартовать позже в августе.

"Я недоволен тем, что США ранее согласились участвовать в совместных учениях с Южной Кореей", - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, "эти учения слишком дорогостоящие, причем существенную часть оплачивают именно США. Кроме того, они направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР - стране, которая с тех пор, как в США президент Трамп, ведет себя уважительно и не угрожает".

Президент США подчеркнул, что сейчас слишком поздно, чтобы отменить учения. "Так что я попросил главу Пентагона Пита Хегсета существенно снизить масштаб совместных учений", - подытожил он.

Трамп также сообщил, что недавно обращался к Сеулу с вопросом о том, не хочет ли тот принять участие в "денуклеаризации Исламской республики Иран", но получил отрицательный ответ. При этом американский лидер заверил, что не это стало причиной его решения сократить учения.

Ежегодные совместные учения Ulchi Freedom Shield должны начаться в понедельник. Они продлятся до 27 августа. При этом южнокорейские СМИ ранее уже сообщали, что масштабы будут меньше, чем в прошлом году.