Похороны Младича пройдут в Белграде в понедельник, церемония прощания - в субботу

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гроб с телом бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича будет выставлен для прощания в Доме Армии в Белграде в субботу, а похороны состоятся на белградском кладбище "Топчидер" в понедельник, сообщил в пятницу на пресс-конференции Дарко, сын Ратко Младича. Трансляцию вел телеканал РТРС (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины).

Участие в пресс-конференции приняли также министр юстиции Сербии Ненад Вуйич и медик из защищавшей Ратко Младича юридической группы Огнен Гудель. Все участники конференции сошлись во мнении, что Гаагский трибунал не обеспечил Младичу должного медицинского содействия, вследствие чего он скончался.

Ранее сообщалось, что и семья, и юридическая группа из Сербии, а также президент страны Александр Вучич неоднократно обращались к Гааге с просьбой освободить Младича для лечения в Сербии, однако эти обращения услышаны не были.

Тело Ратко Младича было выдано для захоронения в Сербию накануне. Гроб сопровождали Дарко Младич и внучка генерала Анастасия. В белградском аэропорту "Никола Тесла" гроб, покрытый флагами Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) и Сербии приняли почетный караул и двое бывших сослуживцев Младича. Кортеж из аэропорта направился в Военно-медицинскую академию Белграда.

Президент Сербии Вучич заявлял, что власти страны окажут всю необходимую поддержку семье в организации похорон. На церемонии также ожидается присутствие и боснийских сербов - ветеранов гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-1995 гг.).

Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.).