Член ЕК отменила свой визит в Сербию из-за торжественных похорон Младича

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК), курирующий вопросы расширения ЕС, Марта Кос объявила в пятницу об отмене своего запланированного визита в Сербию из-за организованных в Белграде торжественных похорон бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича.

"Ратко Младич был осужден за геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Возвращение его останков в Белград напоминает Европе о самых мрачных страницах нашей недавней истории. Прославление его смерти несовместимо с ценностями, на которых строится путь ЕС. Этот путь требует противостояния прошлому, подлинного примирения и уважения к жертвам военных преступлений", - написала Кос в соцсети X.

По ее словам, "ценности, лежащие в основе нашего общего будущего, не подлежат обсуждению".

"В этом контексте я приняла решение не проводить запланированный визит в Сербию в настоящее время", - заявила член ЕК.

Как сообщалось, гроб с телом генерала Младича будет выставлен для прощания в Доме Армии в Белграде в субботу, а похороны состоятся на белградском кладбище "Топчидер" в понедельник.

Младич скончался в возрасте 84 лет 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.).

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что власти страны окажут всю необходимую поддержку семье в организации похорон. На церемонии также ожидается присутствие и боснийских сербов - ветеранов гражданской войны в Боснии и Герцеговине.