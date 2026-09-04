Лидеры правых националистов Британии и Франции заключили соглашение о борьбе с нелегальными мигрантами

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Лидер британской партии "Реформировать Соединенное Королевство" Найджел Фараж и председатель французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла в пятницу заключили соглашение о мерах по борьбе с нелегальными иммигрантами, сообщает в пятницу телеканал BBC.

Оно предусматривает, что в случае прихода обеих партий к власти, британская сторона будет перехватывать в Ла-Манше лодки с нелегалами, которые отправились от французских берегов и вошли в территориальные воды Великобритании, и возвращать находящихся на борту лиц во Францию, затем оттуда их будут отправлять на родину.

BBC отмечает, что политики подписали соглашение на ежегодной конференции партии "Реформировать Соединенное Королевство", которая проходит с 3 по 5 сентября в Бирмингеме. На ней в пятницу выступил приехавший в Великобританию Барделла.

Ожидается, что в апреле 2027 года во Франции пройдут президентские выборы. Согласно опросам общественного мнения, за кандидата "Национального объединения" готовы проголосовать около 30% избирателей.

В Великобритании следующие парламентские выборы запланированы на август 2029 года.