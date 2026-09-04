США потребовали от Украины и РФ не бить по столицам на время визита Уиткоффа и Кушнера

Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники

Фото: AP/TASS

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Американская сторона во время обсуждения поездки спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев потребовала прекратить от сторон удары по столицам, пока будет длиться этот визит, сообщает в пятницу издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Переговоры о поездке шли на протяжении нескольких недель. (...) США настаивали, чтобы украинцы временно прекратили атаки дронами по Москве и энергетическим объектам России, когда Уиткофф и Кушнер будут в России", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам, Вашингтон выступил с аналогичным требованием к Москве, попросив "остановить удары ракетами по Киеву" на это время.

Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники писал, что у Уиткоффа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути урегулирования украинского кризиса.

Согласно утверждениям Axios, Уиткофф и Кушнер отправляются в поездку в пятницу, на субботу у них запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, в воскресенье - с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.