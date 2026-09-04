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Президент США выразил уверенность, что Россия не планирует нападать на НАТО

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин не планирует нападать на страны НАТО.

"Я очень хорошо его знаю. Путин не стремится атаковать территории НАТО", - сказал Трамп в пятницу, отвечая на вопрос об обвинениях Германии в адрес РФ в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига.

В августе в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой БПЛА. В Берлине заявили, что считают Москву ответственной за этот инцидент. В РФ отвергли эти обвинения.

Дональд Трамп НАТО
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