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Администрация Трампа работает над послевоенной стратегией на Ближнем Востоке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию на Ближнем Востоке, которая будет реализована после завершения войны с Ираном и будет направлена на усилия по сдерживанию Тегерана и нормализацию отношений между Израилем и его соседями, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их данным, начальная работа над стратегией ведется как на высшем политическом уровне администрации Трампа, так и на уровне различных ведомств. Документ призван определять подход США на Ближнем Востоке после окончания войны с Ираном и в предстоящие два года президентского срока Трампа.

По словам американских чиновников, в последние недели американский президент провел две встречи со старшими советниками, на которых обсуждался план и высказывались различные идеи. В частных беседах Трамп заявлял, что работает над "чем-то гораздо большим" на Ближнем Востоке после войны с Ираном.

Согласно источникам, в качестве возможных элементов стратегии были названы три основных направления: создание регионального альянса между союзниками США для сдерживания Ирана, достижение соглашения о безопасности между Израилем и Сирией и реализации израильско-ливанского соглашения, а также расширение Авраамских соглашений и достижение соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Собеседник Axios, знакомый с процессом, сообщил, что на разработку стратегии потребуется еще несколько недель.

"Идея состоит в том, чтобы связать воедино множество факторов в регионе - как создать региональный альянс после войны. Пока неясно, поддержат ли это все союзники США в регионе", - добавил он.

Иран США Тегеран Трамп
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