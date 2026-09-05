Иран впредь будет наносить превентивные удары в случае появления угроз

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Иранские военные отныне намерены проводить превентивные операции против возникающих для страны угроз, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия, передает государственный телеканалом IRIB.

"Везде, где мы видим угрозу, мы будем проводить превентивные операции", - сказал он, указав на изменение военной стратегии страны.

"Наша военная доктрина сместилась в сторону превентивной обороны и сдерживающих операций", - добавил генерал.

На минувшей неделе Акраминия сообщил также, что Иран усилил военные возможности, закупив новое военное оборудование и восстановив поврежденную в ходе вооруженного конфликта с США военную инфраструктуру.

Генерал также заявил об усилении вооруженных сил Ирана за счет подготовки, которая велась во время перемирия с США.

Акраминия отметил, что Иран в случае возобновления боевых действий с США будет переходить от оборонительной стратегии к наступательной, что, по его словам, позволит сдерживать угрозы.