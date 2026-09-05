Поиск

Президент Казахстана назначил руководителя аппарата Совбеза и трех заместителей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аппарат Совета безопасности Казахстана возглавил Мурат Баймукашев, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Указом главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен руководителем аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы.

До нынешнего назначения Баймукашев был заместителем секретаря Совбеза.

Кроме того, распоряжениями президента Касым-Жомарта Токаева первым заместителем руководителя аппарата Совбеза назначен Нуржан Каджиакбаров, заместителями руководителя аппарата Совбеза - Руслан Жаксылыков и Геннадий Зуев.

Каджиакбаров ранее был заместителем секретаря Совбеза, Жаксылыков - первым заместителем секретаря.

Неделю назад Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым образован аппарат Совета безопасности как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту. Тем же указом внесены изменения в некоторые акты президента, в частности, должность секретаря Совбеза заменена на должность заместителя председателя Совета безопасности. В начале этой недели заместителем председателя Совбеза назначена Аида Балаева, бывший министр культуры и информации Казахстана.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации

 Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации

Американская разведка считает, что Иран может пойти на эскалацию конфликта

Делси Родригес высоко оценила новые соглашения по венесуэльской нефти

Трамп заявил, что цель Уиткоффа и Кушнера в Москве - предложить завершить украинский конфликт

Президент США выразил уверенность, что Россия не планирует нападать на НАТО

США потребовали от Украины и РФ не бить по столицам на время визита Уиткоффа и Кушнера

 США потребовали от Украины и РФ не бить по столицам на время визита Уиткоффа и Кушнера

Москва отвергла заявления Киева о якобы небезопасности воздушного пространства РФ

Axios узнал, что Уиткофф и Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев

 Axios узнал, что Уиткофф и Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев

Количество миллиардеров в мире в 2025 году выросло на 8,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11561 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3652 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов