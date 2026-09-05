Президент Казахстана назначил руководителя аппарата Совбеза и трех заместителей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аппарат Совета безопасности Казахстана возглавил Мурат Баймукашев, сообщила в субботу пресс-служба президента Казахстана.

"Указом главы государства Баймукашев Мурат Калибекович назначен руководителем аппарата Совета Безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении пресс-службы.

До нынешнего назначения Баймукашев был заместителем секретаря Совбеза.

Кроме того, распоряжениями президента Касым-Жомарта Токаева первым заместителем руководителя аппарата Совбеза назначен Нуржан Каджиакбаров, заместителями руководителя аппарата Совбеза - Руслан Жаксылыков и Геннадий Зуев.

Каджиакбаров ранее был заместителем секретаря Совбеза, Жаксылыков - первым заместителем секретаря.

Неделю назад Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым образован аппарат Совета безопасности как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту. Тем же указом внесены изменения в некоторые акты президента, в частности, должность секретаря Совбеза заменена на должность заместителя председателя Совета безопасности. В начале этой недели заместителем председателя Совбеза назначена Аида Балаева, бывший министр культуры и информации Казахстана.