Поиск

Вьетнам и Мьянма договорились развивать сотрудничество в различных сферах

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лам и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах в Ханое достигли соглашения о необходимости укреплять сотрудничество двух стран по темам обороны и безопасности, сообщили западные СМИ.

В частности, речь идет об обучении военных, контактах офицеров двух стран, поисково-спасательных операциях и реагировании на природные бедствия, взаимодействии в борьбе с преступностью.

Кроме того, согласно заявлению вьетнамского правительства, Ханой выразил готовность поделиться с Мьянмой опытом в обеспечении экономической безопасности и стабильного роста экономики.

Это первый визит Мин Аун Хлайна на посту президента Мьянмы во Вьетнам.

Власти двух стран договорились расширять торговые и инвестиционные связи, искать возможности для совместной работы в сельском хозяйстве, телекоммуникациях и информационных технологиях, энергетике и транспорте.

Вьетнам Мьянма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранский танкер подвергся ударам американских ракет в Персидском заливе

Что случилось этой ночью: суббота, 5 сентября

Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации

 Около 50 служащих Пентагона подверглись проверке на полиграфе в связи с утечками информации

Американская разведка считает, что Иран может пойти на эскалацию конфликта

Делси Родригес высоко оценила новые соглашения по венесуэльской нефти

Трамп заявил, что цель Уиткоффа и Кушнера в Москве - предложить завершить украинский конфликт

Президент США выразил уверенность, что Россия не планирует нападать на НАТО

США потребовали от Украины и РФ не бить по столицам на время визита Уиткоффа и Кушнера

 США потребовали от Украины и РФ не бить по столицам на время визита Уиткоффа и Кушнера

Москва отвергла заявления Киева о якобы небезопасности воздушного пространства РФ

Axios узнал, что Уиткофф и Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев

 Axios узнал, что Уиткофф и Кушнер на этих выходных посетят Москву и Киев
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11566 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3653 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов