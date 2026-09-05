Вьетнам и Мьянма договорились развивать сотрудничество в различных сферах

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лам и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн на переговорах в Ханое достигли соглашения о необходимости укреплять сотрудничество двух стран по темам обороны и безопасности, сообщили западные СМИ.

В частности, речь идет об обучении военных, контактах офицеров двух стран, поисково-спасательных операциях и реагировании на природные бедствия, взаимодействии в борьбе с преступностью.

Кроме того, согласно заявлению вьетнамского правительства, Ханой выразил готовность поделиться с Мьянмой опытом в обеспечении экономической безопасности и стабильного роста экономики.

Это первый визит Мин Аун Хлайна на посту президента Мьянмы во Вьетнам.

Власти двух стран договорились расширять торговые и инвестиционные связи, искать возможности для совместной работы в сельском хозяйстве, телекоммуникациях и информационных технологиях, энергетике и транспорте.