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Посол США призвал остановить насилие между израильскими поселенцами и палестинцами

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Посол США в Израиле Майк Хакаби в ходе поездки по Западному берегу реки Иордан заявил о недопустимости актов насилия между израильскими поселенцами и палестинским населением, сообщило в субботу издание The Times of Israel.

"Наша позиция состоит в том, что преступление есть преступление, террор есть террор. Когда люди так поступают, им надо ждать, что за тем будут последствия", - приводит газета слова посла в ходе визита в город Турмус-Айя, где проживает много граждан США палестинского происхождения.

Он отметил, что израильское правительство обязано обеспечивать безопасность палестинцев на Западном берегу реки Иордан. В то же время, отмечает The Times of Israel, Хакаби не стал критиковать власти Израиля в связи со складывающейся на Западном берегу реки Иордан ситуацией.

Помимо этого, Хакаби опроверг наличие у израильского правительства программы выселения палестинцев из сектора Газа. "Я могу вам уверенно сказать, что у Израиля нет плана переместить жителей Газа оттуда вопреки их воле", - заявил посол.

Израиль Западный берег река Иордан сектор Газа США Майк Хакаби
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