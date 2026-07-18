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Бельгия запрещает импорт продукции из израильских поселений

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Совет министров Бельгии одобрил запрет на импорт продукции из израильских поселений на палестинских территориях, сообщают в субботу бельгийские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Максима Прево.

Отмечается, что эта мера вносит поправки в королевский указ от 30 декабря 1993 года, регулирующий импорт, экспорт и транзит товаров и связанных с ними технологий.

Вводятся специальные правила для товаров, происходящих из израильских поселений, расположенных на оккупированной Израилем палестинской территории, а именно на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, и в секторе Газа, объясняется в публикациях.

Принятая мера будет реализовываться в рамках существующей системы предварительного разрешения и, таким образом, подпадает под действующую систему лицензий, контроля и санкций, уточняют СМИ. Этот механизм предварительного разрешения предусматривает систематический "отказ в любом разрешении на импорт, если документы указывают или можно обоснованно предположить, что товары происходят из израильского поселения на оккупированной палестинской территории".

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На заседании Совета ЕС по иностранным делам 13 июля главы МИД стран ЕС поддержали большинством введение торговых ограничений против израильских поселений на Западном берегу Иордана, признанных незаконными по международному праву. Наибольшую поддержку получил вариант введения полного запрета на импорт оттуда товаров, однако из-за отсутствия консенсуса окончательное решение пока не принято.

Дискуссия в Брюсселе выявила глубокие расхождения между государствами-членами Евросоюза.

Такие страны, как Ирландия, Испания, Бельгия, Нидерланды и Словения, настаивали на немедленном введении полного запрета. Они считают это правовой обязанностью Евросоюза, ссылаясь на консультативное заключение Международного суда ООН от июля 2024 года.

В свою очередь позиция таких влиятельных членов ЕС, как Германия и Италия, заключается в том, что на данном этапе необходимо сосредоточиться на прямых дипломатических переговорах с правительством Израиля, а не на торговом эмбарго.

Дискуссия также затронула юридический статус предлагаемых мер. Согласно трактовке юридической службы Совета ЕС, для такого решения в рамках торговой политики достаточно квалифицированного большинства (15 из 27 стран), а не согласия всех государств. Германия и ряд других стран утверждают, что эти ограничения носят санкционный характер, поэтому для их принятия требуется единогласие всех 27 членов ЕС.

Бельгия Западный берег Иордана сектор Газа Израиль
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