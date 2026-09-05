CBS сообщил, что в Белом доме подозревали в утечке информации о боеприпасах госчиновника

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Власти США, организовавшие масштабные проверки в связи с утечками информации о нехватке боеприпасов в американских вооруженных силах, подозревали, что информацию мог разгласить связанный с иностранной разведкой госслужащий, сообщил в субботу телеканал CBS со ссылкой на источники.

"По словам трех источников, президент США Дональд Трамп был в ярости от утечек информации. Один из собеседников пояснил, что очень ограниченный круг лиц имел доступ к секретным данным о запасах боеприпасов, и есть подозрения, что кто-то мог потенциально действовать в качестве агента иностранной разведки", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, к проверке привлекли некоторых высокопоставленных представителей вооруженных сил США. Однако не всех обязали проверяться на детекторе лжи, как например, председателя Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерала Дэна Кейна. CBS поясняет, что хотя полиграф - часто обязательная часть обязанностей гражданских служащих и военных чинов, массовая проверка на такой аппаратуре является редкостью.

Этим летом процедуру прошли несколько десятков человек, в том числе из Центрального командования ВС США. По данным CBS, ни один из опрашиваемых не провалил ответы на вопросы с целью определить, не разгласил ли он государственную тайну.

В июле шеф Пентагона Пит Хегсет объявил, что министерство войны и министерство юстиции создают рабочую группу с целью найти тех, кто раскрыл секретную информацию, и преследовать их по закону.

До этого The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон подверг проверке на полиграфе примерно 50 сотрудников ОКНШ в рамках поиска каналов утечки информации. Проверка на полиграфе была проведена в августе после серии сообщений в СМИ, подробно описывающих сокращение арсеналов ракет большой дальности и ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.