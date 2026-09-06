Президент Азербайджана присутствовал на испытаниях отечественных боевых морских беспилотников

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился с производством морских беспилотников отечественного производства, говорится в информации на сайте главы государства.

"Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о назначении и тактико-технических особенностях вооруженных беспилотных морских средств SALVO (SİDV), беспилотных морских средств-камикадзе Kayra (KİDV), разработанных с применением передовых технологических инноваций на совместном производственном участке ООО "Военно-промышленная компания MİRAS", действующем в подчинении министерства обороны, и АК "Судостроительная промышленность Dearsan", - отмечается в сообщении.

После этого были проведены практические испытания произведенных беспилотных морских средств.

"В заключение под председательством президента Алиева состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам военного строительства", - подчеркивается в сообщении.