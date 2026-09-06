Поиск

Президент Азербайджана присутствовал на испытаниях отечественных боевых морских беспилотников

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье ознакомился с производством морских беспилотников отечественного производства, говорится в информации на сайте главы государства.

"Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о назначении и тактико-технических особенностях вооруженных беспилотных морских средств SALVO (SİDV), беспилотных морских средств-камикадзе Kayra (KİDV), разработанных с применением передовых технологических инноваций на совместном производственном участке ООО "Военно-промышленная компания MİRAS", действующем в подчинении министерства обороны, и АК "Судостроительная промышленность Dearsan", - отмечается в сообщении.

После этого были проведены практические испытания произведенных беспилотных морских средств.

"В заключение под председательством президента Алиева состоялось оперативное совещание, посвященное вопросам военного строительства", - подчеркивается в сообщении.

Азербайджан Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Иране пообещали жестче отвечать на агрессивные действия США

Песков отметил, что расширенная публичная часть встречи Путина с делегацией США говорит о месседжах

 Песков отметил, что расширенная публичная часть встречи Путина с делегацией США говорит о месседжах

КСИР атаковал американский беспилотный катер в районе Ормузского пролива

Немецкий стартап запустил первую ракету с норвежского космодрома

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 сентября

Ответственный за санкции сотрудник Минфина США посетил РФ вместе с Уиткоффом и Кушнером

В Белом доме заявили, что посланники Трампа обсудили в Москве дальнейшие инициативы по Украине

 В Белом доме заявили, что посланники Трампа обсудили в Москве дальнейшие инициативы по Украине

Один из трех атакованных США иранских танкеров затонул в Оманском заливе

Шеф Пентагона пригрозил Ирану уничтожением танкеров в случае продолжения атак

Ушаков сообщил, что США сформулировали ряд идей по украинскому урегулированию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3660 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11587 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов