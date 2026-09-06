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КСИР атаковал американский беспилотный катер в районе Ормузского пролива

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции атаковали беспилотный катер ВМС США, пытавшийся войти в Ормузский пролив, передает в воскресенье иранский государственный телеканал IRIB.

В заявлении КСИР указывается, что атака была осуществлена на американский морской беспилотник, который "пытался войти в охраняемую зону Ормузского пролива".

"Этот стратегически важный водный путь находится под контролем Исламской Республики Иран, и любое действие врага будет встречено жестким ответом, - говорится в заявлении. - США должны понимать, что у них нет другого пути, кроме как покинуть регион и отказаться от своих злодеяний".

Накануне КСИР также предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу. В ответ на эти действия силы Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) нанесли ракетные удары по трем иранским танкерам.

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"Силы CENTCOM нанесли удары по трем иранским танкерам для перевозки нефти 5 сентября после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США, патрулирующим местные воды", - сообщило командование.

В CENTCOM отметили, что иранские атаки не причинили ущерба авианосцу и эсминцу США, пострадавших среди американцев нет.

В ответ военные США вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск, поразив ракетами их машинные отделения. Войска США также уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть судно. В результате ударов этот танкер затонул.

В ответ на действия сил CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе, сообщил со своей стороны КСИР.

Хроника 28 февраля – 06 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Ормузский пролив
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