КСИР атаковал американский беспилотный катер в районе Ормузского пролива

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции атаковали беспилотный катер ВМС США, пытавшийся войти в Ормузский пролив, передает в воскресенье иранский государственный телеканал IRIB.

В заявлении КСИР указывается, что атака была осуществлена на американский морской беспилотник, который "пытался войти в охраняемую зону Ормузского пролива".

"Этот стратегически важный водный путь находится под контролем Исламской Республики Иран, и любое действие врага будет встречено жестким ответом, - говорится в заявлении. - США должны понимать, что у них нет другого пути, кроме как покинуть регион и отказаться от своих злодеяний".

Накануне КСИР также предпринял попытку нанести ракетный удар по американскому авианосцу и ракетному эсминцу. В ответ на эти действия силы Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) нанесли ракетные удары по трем иранским танкерам.

"Силы CENTCOM нанесли удары по трем иранским танкерам для перевозки нефти 5 сентября после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США, патрулирующим местные воды", - сообщило командование.

В CENTCOM отметили, что иранские атаки не причинили ущерба авианосцу и эсминцу США, пострадавших среди американцев нет.

В ответ военные США вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск, поразив ракетами их машинные отделения. Войска США также уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть судно. В результате ударов этот танкер затонул.

В ответ на действия сил CENTCOM иранские военные нанесли серию ударов по шести связанным с США торговым судам, в том числе по трем танкерам в Ормузском проливе и в Персидском заливе, сообщил со своей стороны КСИР.