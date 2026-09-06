В Иране пообещали жестче отвечать на агрессивные действия США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Иранская сторона станет быстрее и жестче реагировать на атаки США, заявил в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Ответы будут мощнее, быстрее и более разрушительными", - приводит его слова Al Jazeera.

Недавние иранские удары по базам США на Ближнем Востоке он назвал "лишь началом процесса".

Кроме того, Галибаф обвинил американскую сторону в распространении сгенерированных ИИ изображений об операции США против Ирана. "Лидеры той страны (...) делают ничего не значащие заявления, используют ИИ, чтобы генерировать фото и видео, изображающие поле боя", - считает он.