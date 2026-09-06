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Немецкий стартап запустил первую ракету с норвежского космодрома

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий космический стартап Isar Aerospace запустил в субботу вечером ракету Spektum в космос со стартовой площадки в северной Норвегии.

Ракета стартовала с космодрома Андёя и вывела на орбиту пять спутников, в том числе первый норвежский спутник FramSat-1, разработанный студенческой организацией Orbit NTNU в сотрудничестве с промышленностью, сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре назвал успешный запуск из Андёи "прорывом для Норвегии".

"Это исторический день! Успешный запуск с Андёи стал прорывом для Норвегии. Это также результат тесного сотрудничества между Германией и Норвегией", - приводит его слова общественный норвежский вещатель NRK.

Портал отмечает, что возможность запускать спутники на орбиту с европейской земли "имеет стратегическое значение для Норвегии и Европы. Это сказывается на обороне Норвегии и Европы, которые всё больше зависят от спутников".

Это вторая попытка компании Isar запустить ракету на орбиту вокруг Земли. Предыдущая попытка полтора года назад закончилась тем, что ракета упала на землю и загорелась вскоре после запуска.

Расположенный в Арктике космодром Андёя - первый действующий космодром в Европе, с него можно осуществлять до 30 запусков в год.

Норвегия Германия Isar Aerospace
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