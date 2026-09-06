В Белоруссии началось совместное с Казахстаном учение разведывательных подразделений

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Совместное белорусско-казахстанское тактико-специальное учение "Лесное братство" стартовало в приграничной с Польшей области республики, сообщили в белорусском министерстве обороны в воскресенье.

"На полигоне Брестский состоялась торжественная церемония открытия совместного тактико-специального учения разведывательных подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Казахстана "Лесное братство-2026", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, в ближайшие дни участники учения примут участие в комплексных маневрах. Основное внимание будет уделено организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности.

"Учение направлено на совершенствование совместных действий подразделений при выполнении разведывательных задач, повышение уровня оперативной совместимости, отработку навыков применения вооружения и военной техники, а также обмен опытом между военнослужащими Беларуси и Казахстана по вопросам организации и ведения разведки", - отметили в пресс-службе Минобороны.