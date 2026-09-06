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ВМС США перехватили 92 торговых судна после возобновления блокады Ирана

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили более 90 связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 6 сентября американские силы перенаправили 92 коммерческих судна, вывели из строя 3 и поднялись на борт 2, чтобы обеспечить строгое соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

Как сообщали в CENTCOM, накануне американские вооруженные силы нанесли ракетные удары по трем иранским танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты по авианосцу и ракетному эсминцу ВМС США. В командовании указали, что иранские атаки не причинили ущерба американским кораблям, пострадавших среди американцев нет.

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В ответ военные США вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск, поразив ракетами их машинные отделения. Войска США также уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть судно. В результате ударов этот танкер затонул.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня.

За два месяца силы Центрального командования, согласно его данным, перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

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