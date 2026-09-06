Минэнерго США не исключило переход задачи по решению ядерной проблемы Ирана к новой администрации

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Работа над заключением соглашения с Ираном по ядерной проблеме может перейти к следующей американской администрации, заявил в воскресенье министр энергетики США Крис Райт.

"Возможно, у нас не будет ядерного соглашения. В таком случае нам нужно будет убедиться, что их ресурсы, необходимые для ядерной программы, уничтожены", - сказал он в эфире телеканала ABC.

По словам Райта, он не исключает, что заключение соглашения с Ираном "может стать задачей уже следующей администрации США".