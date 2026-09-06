Уиткофф назвал содержательным первый раунд переговоров в Киеве

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Первый раунд переговоров с властями Украины в Киеве получился содержательным, заявил в воскресенье спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Это были важные, содержательные переговоры, и это вызывает у нас воодушевление", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в украинской столице.

В сообщениях отмечается, что после этого раунда у американских переговорщиков еще запланированы контакты с участием прибывших в украинскую столицу советников по нацбезопасности ряда стран Европы.