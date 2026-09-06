Райт заявил об отрицательном влиянии украинского конфликта на цены на дизель в США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Последствия украинского конфликта приводят к повышению цен на дизельное топливо для американских потребителей, заявил в воскресенье министр энергетики США Крис Райт.

"Здесь нужно учитывать много факторов, но главный из них - это удары Украины по российским нефтеперерабатывающим мощностям", - сказал он в эфире CNN. По оценке Райта, из-за этих действий "мы видим рынок с недостаточным предложением".

Говоря о дальнейших изменениях цен не только на дизель, но и на другие виды горючего в США, Райт сначала сказал, что не хотел бы давать оценку, будут ли они расти или снижаться. Затем он сказал, что "если бы мне нужно было сделать предположение, то я бы сказал, что вероятность снижения цен выше, чем вероятность их повышения".