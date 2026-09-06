Кушнер заявил, что гарантий успеха при попытках урегулирования нет, но попробовать нужно

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в воскресенье заявил, что не может гарантировать того, что попытки Вашингтона урегулировать украинский конфликт закончатся успехом, но США сделают все возможное для положительного результата.

"Важно пробовать найти решение, и это то, что мы собираемся делать", - сказал Кушнер журналистам в Киеве в воскресенье.

Трансляцию его выступления вели западные СМИ.

"Я не могу гарантировать, что будет успех, но я могу обещать всем здесь, на Украине, и всем в России, что от имени президента Трампа мы со Стивом (Уиткоффом - ИФ) будем делать все возможное", - заверил Кушнер.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве ранее в воскресенье выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся урегулировать.