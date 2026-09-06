Поиск

Кушнер заявил, что гарантий успеха при попытках урегулирования нет, но попробовать нужно

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в воскресенье заявил, что не может гарантировать того, что попытки Вашингтона урегулировать украинский конфликт закончатся успехом, но США сделают все возможное для положительного результата.

"Важно пробовать найти решение, и это то, что мы собираемся делать", - сказал Кушнер журналистам в Киеве в воскресенье.

Трансляцию его выступления вели западные СМИ.

"Я не могу гарантировать, что будет успех, но я могу обещать всем здесь, на Украине, и всем в России, что от имени президента Трампа мы со Стивом (Уиткоффом - ИФ) будем делать все возможное", - заверил Кушнер.

В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров в Москве и Киеве ранее в воскресенье выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся урегулировать.

Джаред Кушнер Стив Уиткофф
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию

Кушнер высказался за возвращение к трехстороннему формату обсуждения Украины

Уиткофф и Кушнер заявили о желании увидеть прогресс в переговорах по Украине до зимы

Уиткофф назвал содержательным первый раунд переговоров в Киеве

 Уиткофф назвал содержательным первый раунд переговоров в Киеве

Минэнерго США не исключило переход задачи по решению ядерной проблемы Ирана к новой администрации

ВМС США перехватили 92 торговых судна после возобновления блокады Ирана

В Иране пообещали жестче отвечать на агрессивные действия США

Песков отметил, что расширенная публичная часть встречи Путина с делегацией США говорит о месседжах

 Песков отметил, что расширенная публичная часть встречи Путина с делегацией США говорит о месседжах

КСИР атаковал американский беспилотный катер в районе Ормузского пролива

Немецкий стартап запустил первую ракету с норвежского космодрома
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3662 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11589 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов