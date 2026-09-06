В CENTCOM опровергли сообщение Ирана об ударе по беспилотному катеру ВМС США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Утверждение Ирана о нанесении ударов по американскому беспилотному катеру в районе Ормузского пролива является абсолютной ложью, заявил агентству The Associated Press в воскресенье официальный представитель ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) атаковали беспилотный американский катер, пытавшийся войти в охраняемую зону Ормузского пролива.

Как сообщали в CENTCOM, накануне американские вооруженные силы нанесли ракетные удары по трем иранским танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по авианосцу и ракетному эсминцу ВМС США. В командовании указали, что иранские атаки не причинили ущерба американским кораблям, пострадавших среди американцев нет.

В ответ военные США вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск, поразив ракетами их машинные отделения. Войска США также уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть судно. В результате ударов этот танкер затонул.