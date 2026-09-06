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В CENTCOM опровергли сообщение Ирана об ударе по беспилотному катеру ВМС США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Утверждение Ирана о нанесении ударов по американскому беспилотному катеру в районе Ормузского пролива является абсолютной ложью, заявил агентству The Associated Press в воскресенье официальный представитель ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) капитан Тим Хокинс.

В миреКСИР атаковал американский беспилотный катер в районе Ормузского проливаЧитать подробнее

Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) атаковали беспилотный американский катер, пытавшийся войти в охраняемую зону Ормузского пролива.

Как сообщали в CENTCOM, накануне американские вооруженные силы нанесли ракетные удары по трем иранским танкерам после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по авианосцу и ракетному эсминцу ВМС США. В командовании указали, что иранские атаки не причинили ущерба американским кораблям, пострадавших среди американцев нет.

В ответ военные США вывели из строя танкер Downy у острова Харк в Персидском заливе и танкер Stark 1 вблизи портового города Джаск, поразив ракетами их машинные отделения. Войска США также уничтожили в Оманском заливе незагруженный танкер Kylo, нанеся по нему несколько ударов после того, как команде приказали покинуть судно. В результате ударов этот танкер затонул.

Иран
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